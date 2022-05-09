В Санкт-Петербурге за сутки скончалось еще 12 пациентов с COVID-19

В Санкт-Петербурге за сутки скончалось еще 12 пациентов с COVID-19
В Санкт-Петербурге за сутки скончалось еще 12 пациентов с COVID-19. Фото: pexels

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 12 человек с положительным тестом на коронавирус.

Новую статистику на 9 мая предоставил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. За сутки прибавилось количество смертей людей, заразившихся коронавирусом.

Северная столица на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 19 летальных исходов за сутки. Далее идет Воронежская область с 6 смертями. В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 1 летальный случай пациента с коронавирусом.

В целом по России коронавирус стал причиной смерти 377 049 человек, в том числе 103 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти сняли запрет на проведение массовых мероприятий. При этом стоит помнить, что санитарно-эпидемиологические требования все еще сохранены.

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