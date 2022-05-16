ДТП с грузовиками перекрыло КАД на севере Петербурга

ДТП с грузовиками перекрыло КАД на севере Петербурга
Место ДТП. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Сегодня на петербургской КАД произошло ДТП с двумя большегрузами. Авария перекрыла движение по внутреннему кольцу.

Два попутных большегруза столкнулись на внутреннем кольце КАД в районе деревни Порошкино. Один из них от удара опрокинулся на проезжую часть, из его прицепа рассыпался песок. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Место ДТП. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В результате аварии есть один пострадавший. Информация о его состоянии уточняется.

На время уборки песка после ДТП дорожники полностью перекрыли участок кольцевой на км 20+300.

Место ДТП. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

По данным сервиса «Яндекс.Карты», из-за грузовиков на кольцевой образовалась пробка на несколько километров.

Место ДТП. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что женщина на «Субару» разбилась в ДТП в Гатчинском районе. 41-летняя женщина получила тяжелые травмы и скончалась до прибытия бригады скорой помощи.

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