Фонтан на Английском проспекте заработал после реконструкции

В Адмиралтейском районе Петербурга торжественно открыли фонтан, который много лет стоял в аварийном состоянии.

Как рассказали в городском Водоканале, после масштабной реконструкции открылся фонтан, расположенный в сквере у дома 13 по Английскому проспекту. Он был построен еще в 2003 году, но вскоре он вышел из строя. Аварийное сооружение начали приводить в порядок только после 2019 года, когда заработала программа по восстановлению и реконструкции городских фонтанов.

Новый фонтан преобразился: вместо одной чаши он теперь состоит из трех разновысотных. Вокруг возрожденного фонтана сделали отмостку из серого гранита, а а для создания чаш использовали ладожский красно-розовый и полированный гранит.

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