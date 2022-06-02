Фонтан на Английском проспекте заработал после реконструкции

Фонтан на Английском проспекте заработал после реконструкции
В Петербурге после реконструкции открыли фонтан на Английском проспекте. Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

В Адмиралтейском районе Петербурга торжественно открыли фонтан, который много лет стоял в аварийном состоянии.

Как рассказали в городском Водоканале, после масштабной реконструкции открылся фонтан, расположенный в сквере у дома 13 по Английскому проспекту. Он был построен еще в 2003 году, но вскоре он вышел из строя. Аварийное сооружение начали приводить в порядок только после 2019 года, когда заработала программа по восстановлению и реконструкции городских фонтанов.

В Петербурге после реконструкции открыли фонтан на Английском проспекте. Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Новый фонтан преобразился: вместо одной чаши он теперь состоит из трех разновысотных. Вокруг возрожденного фонтана сделали отмостку из серого гранита, а а для создания чаш использовали ладожский красно-розовый и полированный гранит.

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