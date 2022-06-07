Минфин РФ с 6 июня разрешил экспортерам зачислять валютную выручку на зарубежные счета

Экспортерам разрешили зачислять валютную выручку на зарубежные счета, но при соблюдении условий о последующей репатриации денежных средств в Россию и последующей продажи экспортной выручки в размере, определённом Указом Президента РФ.

Новое разрешение действует с 6 июня, уточняют РИА Новости со ссылкой на Минфин РФ, и одобрено Комиссией правительства РФ по контролю за иностранными инвестициями.

Операции могут осуществляться только в соответствии с Указом президента «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что к середине 2022 года Всемирный банк ожидает пика инфляции с последующим спадом темпа роста цен. Однако также есть опасения касательно стагфляции.