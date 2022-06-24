Петербургские спортсмены могут принять участие в летних играх паралимпийцев в Сочи

Петербургские спортсмены могут принять участие в летних играх паралимпийцев в Сочи. Фото: Telegram/Александр Беглов

Петербургские спортсмены могут принять участие в летних играх паралимпийцев в Сочи. Фото: Telegram/Александр Беглов

Спортсмены из Санкт-Петербурга могут принять участие в летних играх паралимпийцев в Сочи, которые пройдут со 2 по 9 октября 2022 года.

Как рассказал президент Федерации спорта инвалидов СПб Сергей Гутников, петербургские спортсмены готовятся к участие к соревнованиям в Сочи, но окончательное решение на счет этого еще не принято. Последнее слово остается за параолимпийским комитетом России.

Как рассказал Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко на официальном сайте Кремля, в летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» планируют принять участие более 850 спортсменов, в том числе из России, Белоруссии, Армении и Туркменистана.

В спортивную программу игр войдут девять видов спорта, среди которых лёгкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, а также шашки и шахматы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что спортсмены из Петербурга показывают высокие результаты в преддверии летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»