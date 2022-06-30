Беглов внес законопроектов больше, чем все депутаты Петербурга

За полгода депутаты внесли в парламент чуть более 40 законопроектов, а Беглов - 50. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

За полгода депутаты внесли в парламент чуть более 40 законопроектов, а Беглов - 50. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Депутаты петербургского ЗакСобрания 29 июня провели последнее заседание в этом политическом сезоне. В городе подвели итоги работы парламента.

Перед уходом на летние каникулы ЗакС лишил себя права согласовывать кандидатуры городских вице-губернаторов и разрешил губернатору Петербурга избираться неограниченное количество раз, а также увеличил зарплату чиновникам и депутатам. В следующем году почти 700 миллионов рублей из бюджета города направят в карманы парламентариев и чиновников «за особые условия». Однако за какие именно заслуги голосовали депутаты, повышая себе зарплату, до сих пор неясно.

Как пишет Neva.Today, по числу законопроектов, зарегистрированных с момента избрания седьмого созыва ЗакСа, лидировали вовсе не депутаты, а губернатор Александр Беглов.

За полгода депутаты внесли в парламент чуть более 40 законопроектов, но несколько из них авторы отозвали еще до рассмотрения. В итоге получается 38 документов. Среди прочего, ЗакС рассмотрел проекты законов «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге«О нанесении надписей и изображений различными способами на фасады зданий», «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге» и многие другие.

За это же время градоначальник направил в парламент 50 законопроектов, с отрывом обогнав депутатов.

Больше всего законопроектов среди депутатов подготовил Денис Четырбок — он участвовал в создании 19 документов. Следующим по плодотворности стал Всеволод Беликов, фамилия которого значится под 11 законопроектами. На один документ меньше у Павла Крупникова.

Также есть 21 депутат, который в этом сезоне не внес ни одного законопроекта.

Главным «поздравителем» седьмого созыва можно считать председателя парламента Александра Бельского. С момента избрания спикером на его счету регистрация более 120 проектов постановлений об «объявлении благодарности», «присвоении почетных званий» и «награждении почетными дипломами».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге депутаты ЗакСа утвердили квоты на трудоустройство для инвалидов.