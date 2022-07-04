Трамвайную линию от Купчино до Шушар откроют в 2024 году

Трамвайную линию от Купчино до Шушар откроют в 2024 году
Трамваи будут ходить от Балканской площади через Шушары до микрорайона Славянка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Строительство трамвайной линии между Купчино и Шушарами планируется завершить в 2024 году.

Участок от станции метро «Купчино» до поселка Шушары — это первая очередь новой трамвайной линии «Славянка». Она создается по схеме государственно-частного партнерства.

Работы начнутся после того, как государственная экспертиза утвердит проект. В два этапа будет построен 21 километр трамвайных путей, четыре путепровода и три моста над реками Волковка, Кузьминка и Славянка. Также построят трамвайное депо.

Трамваи будут ходить от Балканской площади через Шушары до микрорайона Славянка. На маршруте будет минимум 15 остановок. Время в дороге от Купчино до Славянки составит 30-35 минут.

В Смольном ожидают, что строительство новой трамвайной сети частично поможет решить проблему с транспортной доступностью на юге Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что большой парк с деревьями-долгожителями создадут на берегу Каменки.

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