Петербург занял второе место по новым случаям заражения COVID-19

Петербург вновь оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 22 августа, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 4 410 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 4 407. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 5 172 человек с коронавирусом, а на третьем месте Подмосковье, где выявили 1 980 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 2 645 человек, госпитализировали 137 местных жителей, скончались пятеро петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что число заболевших коронавирусом в России за неделю выросло на 40%.