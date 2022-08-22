Петербург занял второе место по новым случаям заражения COVID-19

Петербург занял второе место по новым случаям заражения COVID-19
В Петербурге подтверждены новые случаи коронавируса. Фото: rospotrebnadzor.ru

Петербург вновь оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 22 августа, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 4 410 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 4 407. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 5 172 человек с коронавирусом, а на третьем месте Подмосковье, где выявили 1 980 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 2 645 человек, госпитализировали 137 местных жителей, скончались пятеро петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что число заболевших коронавирусом в России за неделю выросло на 40%.

новости СПб новые случаи коронавируса оперштаб пандемия смерти от коронавируса статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяный мужчина пытался зарезать соседа по коммуналке на Марата
Из Ладожского озера вытащили утопленника
В Петербурге хулиган посреди ночи пытался проникнуть в ТРК «Родео ...
Мужчину, который поджег мать и друга под Бокситогорском, предъявили обвинение
Дополнительные COVID-койки развернули в Александровской больнице
Какие сложности ждут петербуржцев, мечтающих об образовании в Европе
Учитель из Петербурга попал в финал конкурса «Учитель года России»
Во вторник разведут Ладожский мост и перекроют трассу «Кола»