Дополнительные COVID-койки развернули в Александровской больнице

В Петербурге с каждым днем увеличивается заболеваемость коронавирусной инфекцией. Город продолжает разворачивать койки для ковид-больных.

В понедельник, 22 августа, петербургский комитет по здравоохранению сообщил об увеличении количества инфекционных коек для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями. Дополнительные 56 мест развернули в Александровской больнице в Невском районе Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург занял второе место по новым случаям заражения COVID-19. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 5 172 человек с коронавирусом, а на третьем месте Подмосковье, где выявили 1 980 новых случаев.