Дополнительные COVID-койки развернули в Александровской больнице

Дополнительные COVID-койки развернули в Александровской больнице
В Александровской больнице развернули дополнительные койки. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В Петербурге с каждым днем увеличивается заболеваемость коронавирусной инфекцией. Город продолжает разворачивать койки для ковид-больных.

В понедельник, 22 августа, петербургский комитет по здравоохранению сообщил об увеличении количества инфекционных коек для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями. Дополнительные 56 мест развернули в Александровской больнице в Невском районе Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург занял второе место по новым случаям заражения COVID-19. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 5 172 человек с коронавирусом, а на третьем месте Подмосковье, где выявили 1 980 новых случаев.

александровская больница инфекционные койки ковидные койки новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяный мужчина пытался зарезать соседа по коммуналке на Марата
Из Ладожского озера вытащили утопленника
В Петербурге хулиган посреди ночи пытался проникнуть в ТРК «Родео ...
Мужчину, который поджег мать и друга под Бокситогорском, предъявили обвинение
Дополнительные COVID-койки развернули в Александровской больнице
Какие сложности ждут петербуржцев, мечтающих об образовании в Европе
Учитель из Петербурга попал в финал конкурса «Учитель года России»
Во вторник разведут Ладожский мост и перекроют трассу «Кола»