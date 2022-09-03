В Москве прощаются с Михаилом Горбачевым

Утром в Москве началась церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, умершим 30 августа.

С Михаилом Горбачевым прощаются в Колонном зале Дома союзов. Церемония началась в 10 утра и продлится до полудня. Доступ на нее сделали свободным.

Похороны бывшего лидера Советского Союза пройдут сегодня на Новодевичьем кладбище.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что прощание с Горбачевым пройдет с «элементам государственных похорон», в частности, с почетным караулом.

Также пресс-секретарь президента сообщал, что глава государства Владимир Путин не сможет посетить церемонию из-за загруженного рабочего графика. Президент уже попрощался с политиком в четверг в Центральной клинической больнице.

Память Горбачева также почтут в Германии в бундестаге 7 сентября.

Советский лидер умер 30 августа в возрасте 91 года. Смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бывший глава протокола Кремля Шевченко рассказал о годах работы с Горбачевым.