В Ленобласть собака застрелила хозяина на охоте

В Тосненском районе Ленобласти охотник погиб от огнестрельного ранения. Выстрелить могла его собака.

По данным 47news, инцидент произошел ночью 3 сентября в лесу рядом с заброшенной деревней Конечки. Два охотника вызвали помощь, сообщив о погибшем 47-летнем товарище.

Как выяснилось, трое мужчин поехали на охоту вечером 2 сентября. На заднем сиденье лежали ружье и карабин. Пока потерпевший курил рядом с машиной, в салоне вертелась собака. По словам друзей погибшего, питомец случайно задел спусковой механизм карабина, снятый с предохранителя. Пуля пробила дверь машины, раздробила мужчине руку и попала в печень. Предварительно, причиной его гибели стала кровопотеря.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следственные органы.

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