Врач-косметолог дала советы по правильному уходу за кожей

Косметолог-дерматолог Дарья Пермякова рассказала, когда нужно начинать ухаживать за кожей и как это делать правильно.

Специалист отметила, что сальные и потовые железы появляются в коже с подросткового возраста. Поэтому ухаживать за кожей нужно начиная с 12-14 лет.

«Первые возрастные изменения мы видим в категории 25-28 лет. А в более молодом возрасте есть акне, рубцы постакне, жирная кожа — это все тоже требует похода к косметологу», — рассказала врач в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Чтобы отсрочить появление на коже главных признаков старения — морщин и растяжек, врач посоветовала пользоваться солнцезащитным кремом и правильно питаться. Ускорить процесс старения могут все свободные углеводы. Поэтому следует стараться исключать их из рациона. Полностью отказываться от сладкого не нужно — десерты приносят удовольствие и хорошее настроение. Но количество потребляемого сахара все равно нужно уменьшить.

Также для сохранения естественной и здоровой красоты важно высыпаться. По рекомендации ВОЗ, с 22 до 2 часов ночи человек должен спать. В это время суток происходит синтез мелатонина — гормона счастья, молодости и красоты. Если на сетчатку глаза не попадает свет, то выработка мелатонина происходит оптимально.

Многие девушки опасаются делать процедуры и инъекции, ожидая столкнуться с непереносимостью ботокса или получить слишком большие губы. Результат во многом зависит от дозы и методики введения препаратов.

«Ботулотоксин в правильной дозировке воздействует исключительно на мимические мышцы, которые образуют заломы. Примерно 1-3% населения не восприимчивы к этому препарату», — объяснила косметолог.

Пермякова добавила, что пластики губ тоже не стоит бояться. Для коррекции косметологи используют гиалуроновую кислоту, объем которой можно регулировать. В первую очередь гиалуроновая кислота служит для увлажнения. Очень многие сейчас делают такие процедуры не для того, чтобы увеличить губы, а с целью увлажнения. Также с помощью гиалуроновой кислоты можно устранить асимметрию гую и сделать контур более четким.

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