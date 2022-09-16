H&M поставляет новые коллекции в российские магазины, несмотря на заявление об уходе

H&M поставляет новые коллекции в российские магазины, несмотря на заявление об уходе. Фото: unsplash

H&M поставляет новые коллекции в российские магазины, несмотря на заявление об уходе. Фото: unsplash

В Россию начали поставлять новую коллекцию одежды и обуви шведского бренда H&M. Предполагалось, что магазины распродают оставшийся товар и полностью закрываются, но источники говорят об обратном.

Таким образом, сейчас на складах торговых точек H&M появились новые вещи. Близкий к руководству компании источник заявил «Известиям», что поставки в российские магазины специалисты осуществляют из Казахстана, так как ритейлер заинтересован продержаться на рынке как можно дольше.

Также источник отметил, что на складах H&M было принято решение увеличить количество сотрудников, так как штатный персонал не справлялся с объемами поставок.

Новую коллекцию пока не представили в магазинах, но она уже активно готовится к продаже. В Российском совете торговых центров информацию о том, что новый товар поступает в магазины сети, также подтвердили. В самом H&M ситуацию прокомментировали только указав, что в российских торговых точках «реализовывается оставшийся сток» вещей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе на территории Петербурга в последний раз начали открываться магазины H&M.