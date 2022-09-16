В России за сутки скончалось более 100 человек с коронавирусом

В России за сутки скончалось более 100 человек с коронавирусом. Фото: unsplash

В России за сутки скончалось более 100 человек с коронавирусом. Фото: unsplash

По всей России за сутки скончались 110 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 21 человека с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся больше на 10 — 31 человек.

На 16 сентября в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день за все время существования коронавируса насчитывается 45 641 смерть пациентов. За последние сутки в Ленинградской области от ковида никто не умер. В регионе насчитывается 3 497 смертей за всю пандемию.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 35 тысяч человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 385 837 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице развернули дополнительные инфекционные койки для детей с коронавирусом. Количество мест увеличили в Детской городской клинической больнице №5 имени Филатова.