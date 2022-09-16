В Ленобласти за сутки выявили более тысячи новых случаев коронавируса

В Ленобласти за сутки выявили более тысячи новых случаев коронавируса
В Ленобласти за сутки выявили более тысячи новых случаев коронавируса. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 1 104 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 16 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 221 577 местных жителей. Всего выздоровели 209 408 пациентов, в том числе 1 094 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 8 799 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 243 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице развернули дополнительные инфекционные койки для детей с коронавирусом. Количество мест увеличили в Детской городской клинической больнице №5 имени Филатова.

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