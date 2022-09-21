Более 640 жителей Ленобласти подхватили коронавирус за сутки

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 641 случай заражения коронавирусом. Новую статистику сегодня, 21 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 225 010 местный житель. Всего выздоровели 212 431 пациент, в том числе 677 человек за последние сутки.

Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции никто не умер. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место с 3 897 заболевшими. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 6 647 человек. На третьем месте оказалась Воронежская область — 1 993 новых ковид-пациента.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что свыше 50 тысяч насадок-распылителей для назальной вакцины против коронавирусной инфекции прибыло в Санкт-Петербург.