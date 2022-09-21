Специалист усомнился в эффективности блокировки телефона при помощи отпечатка пальца

Россиян предупредили, что блокировка телефона при помощи отпечатка пальца может быть не такой надежной , как пароль, который нужно вводить.

Специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов в беседе с агентством «Прайм» заявил, что отпечаток пальца может быть скопирован, например, со стеклянного стакана. После этого его можно повторить на полимерной основе. Также владельца могут силой заставить разблокировать смартфон, приложив его палец к экрану.

Подчеркивается, что использование сложных паролей — это самый безопасный способ для разблокировки смартфона, все остальное будет уступать. По словам Михайлова случалось даже такое, когда гаджеты разблокировали с использованием «чужих» отпечатков. Чаще всего такое происходит на смартфонах со старыми сенсорами.

Россиянам рекомендуется отключить вход по отпечатку пальца или лицу и оставить только вход по пин-коду, который будет содержать как можно больше не задействованных нигде символов.

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