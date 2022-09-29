В Петербурге выявили 1782 новых случаев коронавируса

В Петербурге выявили 1782 новых случаев коронавируса
Фото: Pxhere

Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в Северной столице 1782 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 173 человека, выздоровели – 2473, умерли – 20. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 754 640 местных жителей, вылечились — 1 693 478 человек, а общее число жертв достигло 35 235. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял четвертое место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 3216 человек. Второе место у Самарской области, в которой за сутки заболели 1985 человек. Тройку замыкает Свердловская область с 1863 случаями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам назвали преимущества назального метода вакцинации «Спутником V».

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