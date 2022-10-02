Ни кузовов, ни лобовых стекол: российский автобизнес ужаснулся дефицитом автозапчастей

В России начался дефицит автозапчастей — цены взлетели более чем в два раза, но даже при наличии денег купить необходимые детали все еще очень непросто. Прокомментировали ситуацию представители отечественного автобизнеса.

По данным РИА Новости, с января этого года автозапчасти в России в среднем подорожали на 36-65%. ПО словам сооснователя международной сети автосервисов Fit Service Данила Соловьева, поставки деталей сейчас приходится организовывать обходными путями из-за санкций.

«Транспортные расходы выросли, на это накладывается и повышение себестоимости из-за роста котировок сырья», — отметил Данил Соловьев. Особенно сильно от дефицита пострадал премиальный сегмент автодеталей, поскольку в параллельном импорте сейчас преобладают недорогие модели. При этом если некоторые расходники оказалось возможным заменить отечественными аналогами, то кузовные запчасти, например, лобовые стекла достать за приемлемую цену стало совершенно невозможно.