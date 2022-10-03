Утром 5 октября в петербургском метро проведут проверку системы оповещения

В Петербурге в среду 5 октября, проведут проверку системы оповещения.

Как сообщает пресс-служба ГУП Петербургский метрополитен, проверка систем оповещения состоится в утренние часы.

Плановая комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения состоится в утренние часы. Два предупреждающих сообщения включат на станциях с 10:35 до 10:37 и с 10:43 до 10:44.

Петербургский метрополитен просит не пугаться оповещения и отнестись к проверке с пониманием.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что петербургский метрополитен стал победителем конкурсов в области связей с общественностью.