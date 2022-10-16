Эксперт рассказал, кому из пенсионеров в Петербурге выплатят по тысяче за каждый год жизни

Эксперт рассказал, кому из пенсионеров в Петербурге выплатят по тысяче за каждый год жизни
Эксперт рассказал, кому из пенсионеров в Петербурге выплатят по тысяче за каждый год жизни. Фото: Pxhere

В некоторых регионах России пожилые граждане получат по тысяче рублей за каждый год долгой жизни в паре.

Пенсионный эксперт Сергей Власов объяснил, что часть граждан могут рассчитывать на подобную выплату уже с 17 октября. Таким образом, деньги зачислят тем пенсионерам, кто уже отметил юбилей своего брака — 50 лет. Об этом пишет PRIMPRESS.

По словам Власова, размеры выплат зависят от региона проживания, при этом самые заметные суммы действуют в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Пожилые люди смогут получить по тысяче рублей за каждый совместный прожитый год, отсчет начинается с 50 лет. Подобные условия действуют в ЯНАО.

Пенсионерам, прожившим вместе 50 лет, единовременно можно получить 50 тысяч рублей. Соответственно, юбилей 60 лет принесет уже 60 тысяч рублей.

Эксперт подчеркнул, что деньги можно получить по по заявлениям и только тогда, когда брак оформлен официально в отделении ЗАГС и ни разу за все это время не прерывался.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пожилым людям в России назвали размер пенсий после индексации в 2023 году. Решение повысить выплаты выше уровня инфляции нацелено на рост реальных доходов населения.

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