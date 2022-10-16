В России сменился лидер по количеству заболевших коронавирусом за сутки

В России сменился лидер по количеству заболевших коронавирусом за сутки. Фото: unsplash

В России сменился лидер по количеству заболевших коронавирусом за сутки. Фото: unsplash

Первое место по суточному количеству заболевших COVID-19 заняла Свердловская область. Сегодня, 16 октября, она обогнала Москву и Северную столицу. Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в городе 726 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 90 человек, выздоровели – 375, умерли – 18. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 777 854 местных жителя, вылечились — 1 731 489 человек, а общее число жертв достигло 35 540. Об этом в воскресенье сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял третье место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус выявили еще у 1 109 человек. На втором месте оказалась Москва — 948 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Covindex упал до 92,7 пункта, что является минимумом с середины февраля 2022 года. Этот индекс отражает картину потребления наиболее востребованных у россиян товаров на фоне пандемии.