В России за день коронавирусом заболели почти 10 тысяч человек

В России за день коронавирусом заболели почти 10 тысяч человек. Фото: unsplash

В России за день коронавирусом заболели почти 10 тысяч человек. Фото: unsplash

За сутки в России коронавирус подхватили 9 761 человек, при этом за всю пандемию заболевших насчитывается около 21 354 915. Первое место по суточному количеству заболевших COVID-19 заняла Москва. Сегодня, 21 октября, она обогнала Свердловскую область и Северную столицу. Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в городе 551 новый случай коронавируса.

Госпитализированы 94 человека, выздоровели – 1 098, умерли – 15. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 781 022 местных жителя, вылечились — 1 737 765 человек, а общее число жертв достигло 35 624. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял 3 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 660 человек. На втором месте оказалась Свердловская область — 624 новых ковид-пациента.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что дополнительные санитарно-профилактические мероприятия по недопущению завоза и распространения коронавируса в Санкт-Петербурге больше необязательны.