В Ленобласти 2 человека госпитализировали за сутки с COVID-19

В Ленобласти 2 человека госпитализировали за сутки с COVID-19. Фото: unsplash

В Ленобласти 2 человека госпитализировали за сутки с COVID-19. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 30 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 24 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 235 595 местных жителей. Всего выздоровели 229 792 пациента, в том числе 152 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции никто не умер. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 499 граждан.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял 2 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 555 человек. Третье место у Свердловской области, в которой за сутки заболели 337 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что дополнительные санитарно-профилактические мероприятия по недопущению завоза и распространения коронавируса в Санкт-Петербурге больше необязательны.