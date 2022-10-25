В Ленобласти за сутки нашли 17 новых случаев заболевания COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 17 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 25 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 235 612 местных жителей. Всего выздоровели 230 037 пациентов, в том числе 245 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 499.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял 2 место с 464 заболевшими. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 501 человека. Третье место у Свердловской области, в которой за сутки заболели 336 человек.

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