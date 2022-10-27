Петербург остается лидером по числу ушедших из жизни горожан с коронавирусом за сутки

Петербург остается лидером по числу ушедших из жизни горожан с коронавирусом за сутки. Фото: unsplash

Петербург остается лидером по числу ушедших из жизни горожан с коронавирусом за сутки. Фото: unsplash

По всей России за сутки скончались 82 человека с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 17 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся сегодня меньше на 5 — 12 граждан.

На 27 октября в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург сегодня находится на 1 месте по количеству умерших с COVID-19. Москва заняла 2 строчку, — за последние сутки тут ушло из жизни 12 пациентов с коронавирусом. За 24 часа в Ленинградской области от ковида никто не умер. В регионе насчитывается 3 499 смертей за всю пандемию.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии коронавируса достигло 35 707 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 389 872 жителей. Столица за все время существования заболевания потеряла 46 574 человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что действие оставшихся антикоронавирусных мер в Санкт-Петербурге продлевается до 31 декабря.