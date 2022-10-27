Еще 76 жителей Ленобласти заболели коронавирусом за сутки

Еще 76 жителей Ленобласти заболели коронавирусом за сутки
Еще 76 жителей Ленобласти заболели коронавирусом за сутки. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 76 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 27 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 235 761 местный житель. Всего выздоровели 230 479 пациентов, в том числе 180 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 499.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял 2 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 928 человек. Третье место у Свердловской области, в которой за сутки заболели 342 человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что действие оставшихся антикоронавирусных мер в Санкт-Петербурге продлевается до 31 декабря.

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