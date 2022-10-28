Завершение частичной мобилизации по все России ожидается в течение следующей недели

Завершение частичной мобилизации по все России ожидается в течение следующей недели. Фото: Pxhere

Завершение частичной мобилизации по все России ожидается в течение следующей недели. Фото: Pxhere

Завершение мобилизационных мероприятий на территории Российской Федерации может быть осуществлено уже к концу следующей недели.

Источники сообщают, что мобилизация, предположительно, закончится в период с 31 октября по 6 ноября. Об этом пишут «Ведомости».

Такое заявление подтверждают слова неуказанных источников в российском парламенте и администрации президента. В тоже время подчеркивается, что особого указа об окончании мобилизационных мероприятий может не поступить, так как это не предусмотрено законодательством РФ. Однако вместо этого после окончания специальной операции последует указ о демобилизации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что мобилизационные мероприятия в Санкт-Петербурге могут завершиться до конца текущей недели. Такое заявление сделал глава Законодательного собрания Александр Бельский.