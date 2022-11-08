В Петербурге состоялась проверка систем оповещения

В Петербурге провели проверку работы систем оповещения. Сирена могла напугать пенсионеров.

Утро вторника, 8 ноября, в Петербурге прошло под тревожные звуки – в городе прошла проверка систем оповещения. Монотонный голос диктора и вой сирены могли напугать горожан, не знавших, что в этот день планируется тестовая работа системы. Особенно это касается пожилых петербуржцев.

Пенсионеры могли принять звуки сирены за настоящую тревогу. Далеко не все старики пользуются мобильными телефонами, поэтому не все смогли получить смс-уведомление от МЧС, а новостные передачи не всегда информируют население о подобных событиях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что почетным гражданам Петербурга напомнили о доплате к пенсии в 10 МРОТ. Статус «Почетного гражданина» присваивается пожизненно и дает его обладателям ряд привилегий и льгот. Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская отметила, что такое звание присваивается за высокие достижения в развитии экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, воспитания и образования, здравоохранения.