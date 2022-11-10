«Газпром недра»: Ямал – это бесконечное поле для работы

В Ямало-Ненецком автономном округе в ближайшие несколько лет планируют вовлечь до двух триллионов кубометров газа. О том, насколько изучены территории региона рассказал глава «Газпром Недра» Всеволод Черепанов.

Согласно прогнозам геологов, к настоящему моменту добывающие предприятия изучили половину территорий, а то и меньше:

«Изучено геофизическими исследования и бурением (на нефть и газ) – около 50% территории. Остальные 50% – это бесконечное поле для работы», – заявил Всеволод Черепанов в интервью «Ямал 1», выразив надежду, что неизученные территории принесут новые открытия.

По его словам, с течением времени процесс работы усложняется. Изменение глубины поисков вынуждает предприятия работать над технологичностью. Ещё один вызов – труднодоступность рабочих участков. Перемещение людей, техники и ресурсов влечет за собой больше расходы.