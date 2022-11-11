Боты на «Авито Работе» займутся обработкой откликов и отбором соискателей

Чат-боты, запущенные рекрутинговым сервисом «Авито Работа», будут обрабатывать отклики и производить первичный отбор соискателей. По подсчетам платформы, это позволит работодателям оптимизировать в среднем 1500 рублей на одну вакансию. Как рассказал управляющий директор «Авито Работы» Артём Кумпель, сервисы, автоматизирующие трудоемкие процессы подбора, уже стали неотъемлемой частью современного рекрутинга.

«Спрос на прикладные HR-Tech решения постоянно растет — как среди крупных компаний с потребностью в сотни тысяч кандидатов в год, так и среди предприятий малого бизнеса. Чат-бот Авито — гибкий инструмент, и любой работодатель, независимо от размера и региона присутствия, может воспользоваться готовыми шаблонами или создать свой собственный сценарий», — отметил Артём Кумпель.

Как сообщает ТАСС в пресс-службе сервиса пояснили, чат-боты могут взять на себя ряд рутинных задач, которые обычно выполняют рекрутеры: разбор поступающих откликов и рассылка ответов на них, уточнение у кандидатов информации, которая представляет важность для работодателя, а также первичный отбор на основе полученных данных тех претендентов, которые наиболее релевантны вакансии. Рекрутеру останется только назначить и провести собеседование.

По статистике сервиса, вопросы бота до конца проходят 70% соискателей. Подключить чат-бота работодатель может при размещении вакансии или из любого кабинета Авито. Настройка занимает порядка 7-10 минут.

Технология доступна всем клиентам платформы, размер организации не имеет значения. База «Авито Работы» на сегодняшний день включает 1,6 млн работодателей.