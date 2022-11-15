В Петербурге объемы строительства новостроек сократились на 50%

В Петербурге объемы строительства новостроек сократились на 50%
Фото: unsplash

В октябре 2022 года в Санкт-Петербурге наблюдается падение объемов строительства новых домов. В прошлом году застройщики вывели в полтора раза больше жилищных комплексов.

Как сообщает АБН, за прошедший месяц на рынок Северной столицы вывели шесть объектов, в которые входят 1,41 тысяча квартир общей площадью в 75,2 тысячи квадратных метров. За аналогичный период прошлого года было построено на 46% больше.

Спад также наблюдается и в метраже. В сравнении с показателями годичной давности площадь квартир в новых ЖК уменьшилась на 63%. Также отмечается, что Санкт-Петербург занял 10 место по количеству объектов, выведенных на рынок за месяц, и на 13 – по их площади.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что девелоперская компания «Главстрой Санкт-Петербург» и Газпроманк подписали договор об увеличении кредитно-документарного лимита.

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