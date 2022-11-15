Россиянам рассказали об особенностях обучения с иностранными студентами

По данным Минобрнауки к 2022 году число иностранных студентов в России достигло 324 тысяч человек. Gazeta.spb узнала о том, как это сказывается на российских учащихся у Никиты Чубура, председателя первичной профсоюзной организации обучающихся ФГАОУ ВО «СПбПУ».

По его словам, существует две категории иностранных студентов. Первые поступают по квотам на бюджетные места, получаемым с партнерских программ. За счет этого и у российских студентов появляется возможность обучаться за рубежом, например, в Китае. При этом бюджетные места, предназначенные для россиян, иностранцы занят не могут. Вторая группа зарубежных студентов учится на коммерческой основе, принося дополнительные средства вузу.

«Какой процент в дальнейшем остается в стране, все зависит от специфики направления, от того, какая была форма обучения», – рассказал председатель в интервью с корреспондентом Gazeta.spb, отвечая на вопрос о проживании иностранных студентов в России после получения диплома.

Он также отметил, что учащиеся, прибывшие из стран СНГ, часто остаются в России. Для них университет изначально является одной из форм социализации при переезде.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по данным Минобрнауки, Россия занимает 7-место в мире по количеству иностранных студентов.