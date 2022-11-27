Володин прибыл в Узбекистан с официальным визитом

Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин прибыл в Узбекистан с официальным визитом.

«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и делегация ГД (Государственной Думы – прим. ред.) возложили цветы к Мавзолею Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова в Самарканде», – сообщили в пресс-службе Государственной Думы.

Также отмечается, что Вячеслав Володин встретился с председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддином Исмоиловым.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Государственной Думе предложили запретить суррогатное материнство для граждан других стран. Согласно заявлениям Вячеслава Володина, за последние несколько лет за рубеж вывезено 45 тысяч младенцев, рожденных суррогатными матерями. Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в 2 млрд евро