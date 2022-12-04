В Петербурге за сутки больше 800 человек заболели COVID-19

В Петербурге за сутки больше 800 человек заболели COVID-19
Фото: unsplash

На территории Санкт-Петербурга за прошедшие сутки врачи зафиксировали 812 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Также отмечается, что за минувший день 472 жителям Северной столицы удалось справиться с COVID-19. В то же время 117 человек были госпитализированы из-за осложнений, связанных с вирусом и еще 16 – скончались.

На фоне этого следует вспомнить об инициативе властей Санкт-Петербурга по расформированию штаба по борьбе с коронавирусом. Соответствующий документ был размещен на сайте городской администрации и сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Врач-иммунолог Ирина Ярцева поддержала данную инициативу. По ее мнению, в настоящий момент COVID-19 уже нельзя характеризовать как болезнь с наивысшим уровнем опасности, если сравнивать ее, например, с гриппом.

По словам эксперта, система здравоохранения в Санкт-Петербурге в ее текущем состоянии способна справиться с эпидемиологической ситуацией и не нуждается в Оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что МЧС предупредило петербуржцев о снегопадах 5 декабря.

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В Петербурге за сутки больше 800 человек заболели COVID-19