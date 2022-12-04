Россиянам рассказали, как не надо общаться с детьми

Несмотря на свою любовь, родители иногда могут произнести фразы, которые способны негативно сказаться на самооценке ребенка, привить ему чувство вины или задать неверные ориентиры.

Gazeta.spb собрала список из фраз, которые родители могли сами слышать в детстве, но не должны использовать в общении со своими детьми. Прежде всего, следует отказаться от идеи навязать ребенку какой-то образ мышления посредством фраз: «девочки так себя не ведут» или «мальчики не должны бояться».

Еще одна ошибка, которая может сказаться на ребенке в будущем, – настраивание его на сокрытие своих переживаний, потому что «так не принято»: «ты должна терпеть – такая наша женская доля», «Мальчики не должны ничего бояться».

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в зависимости от гаджетов признались больше 40% петербуржцев. Такой вывод был получен экспертами сервиса SuperJob в ходе исследования, проводимого среди представителей экономически активного населения из всех округов страны.