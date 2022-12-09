По факту пожара в ТЦ «Мега Химки» возбудили уголовное дело

По факту пожара в ТЦ «Мега Химки» возбудили уголовное дело
Фото: скриншот t.me/gsuskmosobl

Утром в пятницу, 9 декабря, на территории торгового центра «Мега Химки» произошел масштабный пожар. Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

«Пожар быстро распространился на большую площадь строения. На данный момент есть информация об одном погибшем, дальнейшая информация о пострадавших уточняется», – сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

Отмечается, что месте происшествия работают следователи и криминалисты. Для координации работы к торговому центру выехал заместитель руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлев Ярослав Александрович.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что пожар в ТЦ «Мега Химки» локализовали на площади в 7 тысяч квадратных метров. Также отмечается, что на борьбу с огнем были привлечены более 70 сотрудников экстренной службы и 20 единиц специальной техники.

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