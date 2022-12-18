Названы самые популярные породы собак у россиян в 2022 году

По данным Российской кинологической федерации, самая популярная порода у россиян в этом году – немецкий шпиц. Шпицы не сдают своих позиций уже седьмой год подряд.

На втором месте оказались чихуахуа, а вот на третьем — вельш корги пемброк. Ранее тройку лидеров замыкал йоркширский терьер. В уходящем году йоркширские терьеры сместились на пятую строчку рейтинга.

Также в десятку популярных пород вошли немецкая овчарка, французский бульдог, пудель, джек рассел терьер, лабрадор ретривер.

Ранее сообщалось, что в конце года многие из нас дают себе обещания на следующий год. Петербуржцы тоже решили поделиться, что хотят поменять в своей жизни с нового года.