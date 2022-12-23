Зимой в лето: куда слетать на праздничные выходные

В скором времени всем нам предстоят длинные новогодние праздники. Почему бы не провести это время в отпуске? Самое время чуть продлить себе лето или же банально сменить обстановку.

Так, если вам хочется лениво погреться на солнышке, то можно рассмотреть такие варианты как ОАЭ, Египет, Хургада, Тайланд и Индия. Правда стоит учитывать то, что путевки сейчас заметно подорожали: +40% в сравнении с прошлым годом. Сйчас туры в этих направлениях обойдутся от 65 тысяч рублей. Но это если рассматривать именно полный пакет.

Подробнее о других вариантах отдыха на праздниках вы можете прочесть в дзен-канале.