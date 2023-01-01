Наконец, достроили: за 2022 год в Ленобласти завершили больше половины долгостроев

В течение 2022 в Ленинградской области достроили больше 57% всех долгостроев. Об этом сообщили в официальном telegram-канале региональной администрации.

Как рассказали в пресс-службе областного кабмина, с начала 2022 года количество долгостроев уменьшилось с 236 до 101.долгостроев. Эти данные были занесены в Единый реестр проблемных объектов.

«В 2022 году восстановлены права более 6 тысяч граждан, введено в эксплуатацию 24 дома, выплачены компенсации дольщикам 39 проблемных объектов», – уточнили в сообщении.

Также отмечается, что администрация Ленинградской области поспособствовала восстановлению прав дольщиков из проблемных объектов, которые официально не могут быть включены в реестр. К ним относятся еще 13 домов, среди которых, например, ЖК «Территория», находящийся в Мурино.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что риэлторы рассказали о бонусах застройщиков перед Новым годом.