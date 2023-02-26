Полицейские начали проверку по факту смертельного ДТП в Колпино

Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, произошедшего в городе Колпино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, вечером, в 22:09 у дома номер 17 по Петрозаводскому шоссе в Колпино мужчина за рулем ВАЗ-21124 сбил 51-летнюю женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

«В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия», – добавили в официальном telegram-канале ведомства.

В настоящий момент правоохранители устанавливают детали произошедшего.

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