Полицейские начали проверку по факту смертельного ДТП в Колпино

Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, произошедшего в городе Колпино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.
По данным ведомства, вечером, в 22:09 у дома номер 17 по Петрозаводскому шоссе в Колпино мужчина за рулем ВАЗ-21124 сбил 51-летнюю женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
«В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия», – добавили в официальном telegram-канале ведомства.
В настоящий момент правоохранители устанавливают детали произошедшего.
Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что столкновение десятков машин заблокировало трассу М-11 в Новгородской области. В результате дорожно-транспортного происшествия есть погибшие и пострадавшие