Основательницу петербургского театра ищут в грузинском море

Жительницу Санкт-Петербурга, одну из основательниц детского театра «Лось и светлячок» Ирина Слюсарь на протяжении нескольких дней ищут в грузинском городе Кобулети. Пропавшая бросилась в море, чтобы спасти свою собаку, рассказали в пресс-службе учреждения.

«Ирина Слюсарь […] прогуливалась с подругой и собакой близко к кромке воды. Волна накрыла собаку, и они полезли в море ее спасать», – рассказали в официальном telegram-канале театра «Лось и светлячок».

Отмечается, что правоохранители, сотрудники МЧС и волонтеры продолжают поиски Ирины Слюсарь:

«В курсе, ищут. Но надежд мало», – подытожили коллеги пропавшей девушки. В комментариях к записи подписчики выражают надежду на лучший исход.

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