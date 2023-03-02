Смешной и ушастый: Павел воля может сыграть Шапокляк в продолжении Чебурашки

В рамках первого выпуска нового сезона шоу Comedy Club дуэт ведущих Павел Воля и Гарик Харламов побеседовали с создателями нашумевшего «Чебурашки». По их мнению, Воля подойдет на роль старухи Шапокляк.

«Паша может сыграть старуху Шапокляк. Он же один в один! Может, стоит сделать шапки с огромными ушами? Или чебупели от Чебурашки?» – прокомментировал похожесть Гарик Харламов, отметив возможные способы популяризировать успевший стать известным фильм.

Тема Чебурашки будет продолжена и в остальной части передачи. Так, например, в одном из номеров Демис Карибидис перевоплотится в «потерявшего берега» Чебурашку, которого будут пытаться вразумить сначала «Крокодил Гена» в исполнении Тимура Батрутдинова вместе президентом России.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, как ностальгический «Чебурашка» стал самым успешным российским фильмом.

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