Петербургским скверам без названий наконец дадут имена

Безымянные скверы, расположенные на территории Санкт-Петербурга, обретут названия. В число обладателей новых наименований также входят бульвар и проезд.

Прежде всего, необходимо упомянуть сад, расположенный на пересечении Гражданского проспекта и улицы Верности. В честь статуи «Аисты», находящейся на территории сада и символизирующей любовь и крепкую семью, он будет называться садом Верности.

Также именами обзаведутся и два сквера – на улице Ивана Черных и Тверской. Первому будет присвоено имя Сергия Радонежского, а второй, в свою очередь, назовут сквером Защитников Отечества.

Нельзя не рассказать и о безымянном бульваре на Прибрежной улице в Рыбацком, который будет называться Брандмейстерским в честь соответствующего памятника.

Кроме него в список на получение имени вошел проезд проезд от Руставели к Приозерской железной дороге. Он станет Старо-Токсовским тупиком.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что комплекс сооружений люнета Литке в Кронштадте признан региональным памятником.

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