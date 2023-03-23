Второй пошел: Эрдоган рассчитывает пообщаться с Путиным в ближайшее время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен пообщаться с президентом России Владимиром Путиным по телефону в ближайшие несколько дней. Об этом турецкий лидер заявил вчера, 22 марта.

«В ближайшие два-три дня планирую провести еще один разговор с господином Путиным», – поделился своими планами Эрдоган в рамках интервью телеканалу NTV.

Как отметил президент Турции, ранее он вел активный диалог с Владимиром Путиным на тему реализации «зерновой» сделки. Главы государств обсуждали возможность обработки российского зерна на турецких мельницах и его последующую поставку беднейшим странам Африки. Автором инициативы выступил сам президент Российской Федерации.

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