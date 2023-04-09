Джиган рассказал, почему они разругались с Самойловой

Уже не первую неделю фанаты семьи Оксаны Самойловой и Джигана следят, как развиваются отношения пары. Пока что все совсем не так позитивно, как хотелось бы подписчикам. Пока супруги совсем никак не контактируют, в том числе и живут по отдельности.

До недавних пор не было никаких объяснений, что же пошло не так у пары: и Денис (настоящее имя рэпера — прим.Ред.), и Оксана отмалчивались. В шоу «Вопрос ребром» рэпера Басты Денис признался, что всему виной его тяга к алкоголю.

В эфире этого же шоу он попросил прощения у Оксаны. Сама же Оксана просит подписчиков не присылать ей видео с Денисом и его извинениями. Сейчас она вместе со своей старшей дочерью Ариэлой находится в Милане.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в ходе дорожно-транспортного происшествия с троллейбусом скончалась актриса дубляжа Елена Шульман.