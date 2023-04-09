От коронавируса скончались 36 россиян

Коронавирус продолжает бушевать на нашей планете. Каждый день Управление Роспотребнадзора Российской Федерации публикует информацию о том, сколько человек подхватили коронавирусную инфекцию, сколько выздоровели, а сколько и вовсе скончались.

Сегодняшний день, 9 апреля, также потребовал от ведомства отчета. Так, госпитализировано с какими-либо осложнениями 602 человека. Это на 50,7% меньше по сравнению с 8 апреля.

Также известно, что выписано в связи с выздоровлением 7 307 человек. Если сравнивать с предыдущими сутками, то это на 26,6% меньше.

Кроме этого, сообщается, что выявлено 8 008 новых случаев COVID-19. Помимо этого, подтверждено 36 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что новосибирские следователи завели уголовное дело из-за того, что мужчина покушался на жизнь 10-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.