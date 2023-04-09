В 45 регионах страны растет число госпитализаций из-за ковида

По данным на 8 апреля 2023 года, в России госпитализировали с коронавирусом 1 221 человека. Это на 4,6% больше, чем сутками ранее. По информации Управления Роспотребнадзора Российской Федерации, число госпитализаций возросло в 45 регионах страны.

Снижение количества госпитализаций произошло в 31 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ. В то же время вылечились за сутки 9 956 человек. Что на 6,8% меньше в сравнении с 7 апреля 2023 года.

Выявлено 8 955 новых случаев. Умерло за сутки 37 человек.

Ранее сообщалось, что прокуратура Красносельского района провела проверку по обращению 54-летней местной жительницы, получившей травму в результате падения на гололеде. По имеющейся информации, в декабре прошлого года на улице Пионерстроя женщина поскользнулась на наледи и упала.