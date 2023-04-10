В Тосно пенсионерка не могла выбраться из леса из-за травмы ноги

В Тосно Ленобласти произошел инцидент из неприятных. В лесу в воскресенье, 9 апреля, пенсионерка получила травму ноги и не смогла сама выбраться из леса.

Как пишет NWpress со ссылкой на аварийно-спасательную службу, сигнал диспетчер получил в лесном массиве у поселка Нурма. Специалисты оперативно выехали на место происшествия. Пенсионерке смогли помочь, она эвакуирована и передана медикам.

Каких-либо подробностей о том, что за травму получила пожилая женщина и как она сейчас себя чувствует, не предоставляется.

Ранее сообщалось, что прокуратура Красносельского района провела проверку по обращению 54-летней местной жительницы, получившей травму в результате падения на гололеде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.