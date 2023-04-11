Подведены итоги ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA 2023

В Российском этнографическом музее в Петербурге объявлены итоги Национальной ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA 2023. Торжественное награждение лауреатов премии прошло при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Генеральным партнером ресторанной премии WHERETOEAT выступил Сбер. Основную награду получил ресторан Birch из Петербурга. Его шеф-повар — Хезрет-Арслан Бердиев. Напомним, что Birch признан лучшим рестораном России уже во второй раз: первую всероссийскую победу команда ресторана одержала на WHERETOEAT RUSSIA 2021. Главный трофей премии — антикварная серебряная чаша — вернулся в Birch из московского ресторана Twins Garden, который возглавлял всероссийский рейтинг в 2022 году.

Топ-10 ресторанов WHERETOEAT RUSSIA 2023:

Birch, Санкт-Петербург; Twins Garden, Москва; Bourgeois Bohemians, Санкт-Петербург; White Rabbit, Москва; SAVVA, Москва; Harvest, Санкт-Петербург; AVA, Москва; Frantsuza Bistrot, Санкт-Петербург; Folk, Москва; 0.75 Please Wine & Kitchen, Красноярск

Победы в специальных номинациях

Шеф-поваром года стал Владимир Мухин, бренд-шеф White Rabbit Family из Москвы. Партнером номинации выступила компания Technoflot.

Награду «Сомелье года» получила сомелье московских ресторанов Maya и Jun Евгения Назимова. Евгения дважды получала титул лучшего сомелье на WHERETOEAT Moscow (в 2020 и 2022 годах). В рамках всероссийской премии это ее первая победа. Партнером спецноминации выступила компания LADOGA.

Победителем в спецноминации «Бар года» стал Nobody Knows I Suppose (Новосибирск). Партнер номинации — джин Barrister.

Ивану и Сергею Березуцким (Москва) был вручен специальный приз «За вклад в развитие ресторанной индустрии».

В абсолютно новой специальной номинации «Кондитер года» лучшим стал Алексей Гребенщиков, шеф-кондитер петербургского ресторана Bourgeois Bohemians. Партнер спецноминации — Cacao Barry.

Для Bourgeois Bohemians это была не единственная победа в спецноминациях: ресторан также взял приз «Выбор СМИ».

Звание «Ресторатор года» получил Антон Пинский (Pinskiy & Co, Москва). Партнером спецноминации выступило Волгореченское рыбное хозяйство.

«Кафе Пушкинъ» (Москва) досталось звание «Ресторан-легенда» (еще одна новая спецноминация в рамках WHERETOEAT RUSSIA 2023).

В номинации «Официант года по версии сервиса “нетмонет”» был награжден Владислав Дихтенко из ресторана Co-Co Chalet (Сочи, Красная Поляна).

В спецноминации ULTIMA Best, которая была представлена партнером премии «ULTIMA Яндекс Еда», победил ресторан EVA (Москва). Отдельным призом под названием «Яркий старт доставки» был награжден петербургский GRECCO.

Кроме лучших ресторанов и лауреатов спецноминаций, на торжественной церемонии были объявлены и награждены победители двух гастрономических конкурсов, которые были организованы WHERETOEAT совместно с партнерами.

В конкурсе VELLEколепный Challenge, который проводился среди барменов всей России, победу одержал Никита Сиденко («Лондонъ», Сочи). Перед участниками челленджа стояла задача приготовить коктейль на основе растительного молока Velle. Второе место в конкурсе занял бартендер Андрей Коробков (Sangre Fresca, Москва), третье — Владимир Верещагин (Illegal Bar, Красноярск).

Участникам конкурса среди шеф-поваров Bakunin Beer & Cuisine, организованного WHERETOEAT и пивоваренной компанией «Бакунин», предстояло приготовить по три блюда высокой кухни, которые бы составили идеальные гастропары к пиву «Бакунин». В отборочных испытаниях участвовали более 30 поваров из разных городов России. В финальный тур вышли три шефа — это Александр Богданов (Claret, Санкт-Петербург), Арина Журавлева (Champ Bistro, Москва) и Сабина Мельничук («Кафе 38», Нижний Новгород). По итогам финального состязания победу одержала Арина Журавлева.

На торжественной церемонии 7 апреля Оргкомитет ресторанной премии WHERETOEAT поделился и своими планами на 2023 год.

Главным событием грядущего лета станет гастрономический фестиваль GourmeTANK, который WHERETOEAT запустит совместно с брендом премиальных внедорожников TANK. Фестиваль пройдет в трех крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Для этого события три шеф-повара создадут авторские сеты, вдохновленные брендом TANK, и впервые представят их на закрытых гастрономических ужинах для клиентов и друзей бренда. Эксклюзивное сет-меню будет доступно посетителям этих ресторанов на время проведения фестиваля. О датах и ресторанах, участвующих в фестивале, будет объявлено дополнительно.

Осень 2023 года откроется зарубежной премьерой WHERETOEAT: в начале сентября пройдет первая церемония вручения наград WHERETOEAT KAZAKHSTAN. После чего последует ряд церемоний в России. Напомним, это Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток, Урал, Татарстан, Центральный регион, Юг России и Сибирь.

Торжественная церемония вручения наград WHERETOEAT RUSSIA 2023 состоялась при всемерной поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, который как государственное учреждение проводит комплексную работу, направленную на обеспечение устойчивого развития и повышение конкурентоспособности городской индустрии гостеприимства.

Гастрономический туризм входит в приоритетные направления «Новой культурной и туристской географии», разрабатываемой Комитетом. Продвижение кулинарных достопримечательностей позволяет расширить классическую карту городских точек притяжения. Петербург проводит мероприятия и участвует в проектах, популяризирующих петербургскую кухню. Так, в городе реализуется проект «Петербургская кухня», объединивший более 30 ресторанов. Город также участвует в «Гастрономической карте России», где представлены 10 петербургских заведений общепита.

Кроме того, специалисты Конгрессно-выставочного бюро Комитета по развитию туризма обеспечили участие Петербурга в конкурсном отборе на включение в «Сеть креативных городов ЮНЕСКО» в номинации «Гастрономия». В 2021 году Северная столица стала первым обладателем этого почетного статуса среди российских городов, позволяющего представлять гастрономическую культуру города на международной арене.

На официальном туристском портале www.Visit-Petersburg.ru создаются цифровые сервисы, посвященные гастрономическому туризму — конструктор маршрутов по культовым местам, раздел «Гастрономия», где можно найти историю, рецепты и заведения петербургской кухни, узнать о ключевых гастрономических событиях, тематических маршрутах.

Также Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга совместно с журналом Sobaka.ru представил петербургский гастрогид «ЧтоГдеЕстьвПетербурге» — уникальный проект, объединяющий все лучшее, что составляет особую культуру и характер современной кухни города на Неве. В издание вошла информация о ведущих ресторанах и отелях города, об участниках проекта «Петербургская кухня» и «Петербургский завтрак», а также о 50 победителях премии WHERETOEAT.